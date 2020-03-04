Ödüllü film Tuh Tepesi’nin galası gerçekleşti

Katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde ödüllerle dönen Nuh Tepesi filminin galası dün akşam gerçekleşti. Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı film, 6 Mart’ta gösterime girecek.



Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyunculardan Haluk Bilginer, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim” dedi ve ne olursa olsun filmde yer almak istediğini söyledi. Bilginer şöyle devam etti: “Ne mutlu ki tarihler ayarlanabildi ve ben oynadım. Çok severek çalıştım. Umarım seyirci ile buluştuğunda onlar da sever filmi.”



Hande Doğandemir böyle bir filmde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti: “Nuh Tepesi yolculuğu uzun bir yolculuk ve o bütün festival sürecinden sonra bugün vizyonda yer bulması ve seyirci ile buluşması benim için çok kıymetli… Harika bir kadro, benim için gurur verici.”



Ali Atay ise “İnanılmaz bir ekiple güzel hikayeyi ağır bir hikayeyi konuşa konuşa, dertleşe dertleşe, bir ekip çalışması ile birlikte çok güzel bir sekilde hayata geçirdik” dedi. Atay Nuh Tepesi’nin kalıcı bir film olacağını düşünüyor.