Ödüllü keman virtüözü Yury Revich İstanbul’da

Ödüllü keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

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Echo Klasik, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri ve Viyana Beethoven Merkezi gibi saygın kurumlar tarafından verilen birçok ödülün sahibi keman virtüözü Yury Revich, 19 Aralık’ta CRR’de konser verecek.

Revich, ona Avrupanın en prestijli klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA’yı getiren 8 Mevsimi icra edecek. Vivaldinin İtalyan fırtınalarıyla, Piazzolla’nın tutkulu ritimlerinin harmanlandığı bu eser; teknik, hız ve duygu aktarımı bakımından yüksek virtüözite gerektiriyor.

Yury Revich’e CRR Genç Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, sanatçı aynı zamanda orkestrayı da yönetecek. Konserde icra edilecek 8 Mevsim; Antonio Vivaldi’nin Dört Mevsimi (Le Quattro Stagioni) ile Astor Piazzollanın Buenos Airesin Dört Mevsimi’nin (Four Seasons of Buenos Aires) ahenkle harmanladığı bir çalışma.

MÜZİKTE GERİ DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATTI

Genç sanatçı besteci ve icracı yönü dışında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü Dreamland bunlardan en önemlisi olarak gösteriliyor.

Revich ayrıca geri dönüşüme ve küresel ısınmaya dikkat çekmek Beethovenın yazdığı ve kullanmadığı notalardan, eskizlerden yeni besteler yaparak müzikte geri dönüşümü başlatmış.

“RÜZGÂRI HİSSETTİRMEK GEREKİR”

Yury Revich’in 8 Mevsim çalışmasının yapı taşını oluşturan ilk eser; dünya üzerinde en çok seslendirilen eserlerden biri olma özelliğine sahip Vivaldi’nin Dört Mevsimi. Yury, Vivaldi’nin bu başyapıtına daha çok küçükken âşık olduğunu, favorisinin ise kış konçertosu olduğu söylüyor.

Genç virtüöz eserle bağını şu cümlelerle anlattı: “Dört Mevsim konser repertuarımın temeli ve vazgeçilmezlerinden biri. Böyle bir eseri yorumlamak elbette çok zor bir iş ve müzik literatüründe farklı çalınıp yorumlanmış binlerce kayıt mevcut. Benim için önemli olan, bu muhteşem müzikal tuvalin arkasındaki hikâyemi anlatmak. Eseri icra ederken rüzgârın geldiğini hissetmem, dinleyene de hissettirmem gerekir. Benim için bu eser, dört güçlü triptik barok ses efektini hikâye anlatımıyla birleştiren bir başyapıt; içine işlenmiş tüm eylemlerin bir parçasıymışız gibi hissetmemizi sağlayan bir şaheser.”

“TÜM DUYGULARI İÇİNDE BARINDIRAN ESER: BUENOS AİRESİN DÖRT MEVSİMİ”

Revich’in 8 Mevsim çalışmasının diğer yapı taşı Buenos Aires’in Dört Mevsim’i olarak bildiğimiz Astor Piazzollanın Cuatro Estaciones Porteñas isimli eseri. Eser, türünde başyapıt kabul ediliyor. Piazzolla bu eserde, Kuzey ve Güney Yarımküre’nin karşılık gelen her mevsiminden müzikal alıntılar ekleyerek Vivaldi’nin ünlü eseri Dört Mevsim’e somut bir gönderme yapıyor.

Revich’in Piazzolla ve tango tutkusu annesinin onu 13 yaşında götürdüğü dans okulunda başlamış. Piazzolla’nın 4 Mevsim’inde, Vivaldi’de olduğu gibi, orkestra ile solo arasında karşılıklı bir atışma olduğunu söyleyen Revich, “Bu eserde müzik son derece çeşitlidir, bazen enstrümanlar arasında eğlenceli diyaloglar duyulur. Mesela eserin kış bölümünde keman ve çello arasında süregelen tutkulu bir sohbeti rahatlıkla duyabilirsiniz. Piazzolla müziği kesinlikle çok dokunaklı. Bu tangolarda bazen hüzünlü, melankolik, birdenbire çok duygusal, öfkeli, mutlu, eğlenceli, çekici, tatlı ya da zarif olarak tanımlayabileceğimiz tüm bu duyguları duyabilirsiniz. İşte tüm bunlar Piazzolla müziğine harika canlılığını veren dâhiyane karakteristik tango dokunuşlarıdır” dedi. (DHA)