Ödüllü oyun ‘Joko’nun Doğum Günü’ sezonun son perdesini açıyor

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Yüksek performans gerektiren hareket tasarımı ile ‘projeksiyon haritalama’ birleştirerek sahnelenen, gerçeküstü bir absürt komedi ‘Joko'nun Doğum Günü’ 75. oyunuyla bu sezon son kez seyirci karşısında. Yolcu Tiyatro'nun 1 Ekim 2016 tarihinde prömiyer yapan ve 2016-2017 sezonunda 7 farklı tiyatro ödül jürisinden toplam 13 dalda ödül alan ‘Joko’nun Doğum Günü’ oyunu bu sezon son kez 18 Haziran Pazartesi günü saat 20:30'da Moda Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.

Fransız yazar Roland Topor’un yazdığı oyun, sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsını, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden absürt bir dille anlatıyor. Oyun, su deposunda işçi olarak çalışan Joko'nun başından geçenleri izleyicilere aktarırken, insanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikayesini acı çekme ve çektirme ekseninde ortaya koyuyor.

Oyun, bugüne kadar şu ödülleri aldı:



1. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Yılın Oyunu ve Yönetmeni / Joko’nun Doğum Günü – Ersin Umut Güler

22. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri / HDI Sigorta Özel Ödülü – Joko’nun Doğum Günü

5. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri / Yılın Oyunu – Joko’nun Doğum Günü

Yeni Tiyatro Dergisi 5. Emek ve Başarı Ödülleri / Yılın Tiyatro Ekibi – Joko’nun Doğum Günü Yolcu Tiyatro

17. Direklerarası Seyirci Ödülleri / Ensemble ‘Joko’nun Doğum Günü’ Yolcu Tiyatro

1. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri / Yılın Koreografisi – Selçuk Göldere

26. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Tiyatro Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu – Tolga İskit

Yeni Tiyatro Dergisi 5. Emek ve Başarı Ödülleri / Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu – Ayşe Tunaboylu

Yeni Tiyatro Dergisi 5. Emek ve Başarı Ödülleri / Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu – Cenk Dost Verdi

1. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri / Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu – Cenk Dost Verdi

1. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri / Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu – Merve Dağlı

21. Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı – Makbule Mercan

Yeni Tiyatro Dergisi 5. Emek ve Başarı Ödülleri / Yılın En İyi Kostüm Tasarımı – Makbule Mercan