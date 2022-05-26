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Ödüllü oyuncu 55 yaşında hayatını kaybetti

Ödüllü aktör Jamie Bartlett 55 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Ödüllü oyuncu 55 yaşında hayatını kaybetti

Bir aile üyesi, İngiltere doğumlu Güney Afrikalı oyuncu Jamie Bartlett’in hayatını kaybettiği doğruladı. Aktörün vefat ettiği sırada Güney Afrika’da olduğu belirtilirken ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Ölüm haberinin ardından hayranları ve yakınları, oyuncunun ailesine taziyelerini bildirmeye başladı.

Bartlett, Cape Town Üniversitesi’nde konuşma ve drama eğitimi aldı. Londra’daki Chrysalis Tiyatro Oyunculuk Okulu’nda lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra sinema sektörüne girdi.

Ünlü oyuncunun sinema kariyeri 1987’de devam filmi “American Ninja 2” ile başladı. 2003 yılında Angelina Jolie’nin “Beyond Borders” filminde yardımcı bir rolü vardı. 2013 yılında ise “Mandela: Long Walk to Freedom” filminde Idris Elba’yla birlikte oynadı.

 

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