Ödüllü oyuncu Olympia Dukakis yaşamını yitirdi

1987 yılında vizyona giren Moonstruck (Ay Çarpması) filmiyle şöhrete kavuşan ve birçok ödül kazanan ünlü oyuncu Olympia Dukakis, dün gece yaşamını yitirdi.

Tiyatro, TV ve beyaz perdede birçok projede yer alan oyuncu 56 yaşındayken Moonstruck filmindeki performansıyla ünlenmiş ve Oscar ödülünü kazanmıştı. Dukakis, bu performansıyla “En iyi yardımcı kadın oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Filmde Dukakis, Cher’in annesini canlandırmış ve bu performansı büyük beğeni toplamıştı.

Dukakis, 2012 yılında Guardian’a verdiği bir demeçte, bu performansını çok sevdiğini ve bu projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu söylemişti. “Şans, kader ya da ikisinden de biraz. Moonstruck’ı yaptığım için çok mutluyum. Artık faturalarımı ödeyebiliyordum” dedi.

EMMY ÖDÜLLERİNE DE ADAY OLDU

89 yaşındaki Dukakis’in bir süredir hasta olduğu belirtilirken kızı Christina Zorich’in, annesinin son anlarında yanında olduğu da belirtildi.

John Travolta ve Kirstie Alley ile birlikte Bak Şu Konuşana ve Shirlet MacLaine, Julia Roberts ile Çelik Manolyalar filminde rol alan Dukakis Wood Allen’ın 1995’te vizyona giren filmi Might Aphrodite’te (Sevimli Afrodit) rol almıştı.

Oscar’ı kazanmanın yanı sıra Dukakis 1991, 1998 ve 1999’da yer aldığı TV projeleriyle Emmy ödülüne de aday gösterilmişti.