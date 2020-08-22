Ödüllü oyuncu önce garson oldu, şimdi de susma eylemi başlattı

Cenk Dost Verdi, sahne alırken bir yandan da garsonluk yapıyordu. Pandemi nedeniyle işsiz kaldı. Tiyatrocuların yaşadığı soruna dikkat çekmek için şimdi 2 arkadaşıyla ‘susuyor’...

Tiyatrocular, hayatlarını idame ettirebilmek için farklı işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Mevcut sorunları yetmezmiş gibi pandeminin de ağır bir şekilde vurduğu tiyatrocular, kan ağlıyor. Ödüllü oyuncu Cenk Dost Verdi (35) onlardan sadece biri.

Hayatta kalabilmek için önce “garsonluk” yapan Verdi, şimdilerde 2 arkadaşıyla birlikte yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için Moda Sahnesi'nin önünde ‘Susma' eylemi başlattı. İçini SÖZCÜ HaftaSonu'na döken Verdi, üst üste birkaç yıl geçimini sağlayabilmek için kafede çalışmak zorunda kaldığını belirtti. Verdi, “Kadıköy'de bir kafede çalışmaya başladım. Bu kafe hayatımda tiyatro varken artı değer üretiyordu. Kiramı ve gündelik giderlerimi karşılıyordum. Tiyatro yaz sezonunda durduğu için bizim ekstra işler yapmamız gerekiyordu” dedi.

Özel tiyatro sorunlarının pandemiyle birlikte arttığını söyleyen Verdi, “Hiçbir zaman tiyatronun oyunculara dönük, tiyatronun kendi meselesine dönük, özellikle özel tiyatro meselesine dönük bir yapıcı ve kapsayıcı adım atılmamış. Biz bunun ceremesini çekiyoruz. Pandemiyle birlikte bütün sahneler bütün etkinlikler elimizden alındığında bizi koruyabilecek bizim gündelik hayatımızı idare ettirebilecek tek kuruş paramızın akmadığını gördük” dedi.

‘ARTIK SUSUYORUZ'

Yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ‘susma' eylemi başlattıklarını anlatan Verdi, sözlerine şöyle devam etti: “Bu problemin sebebi olan tarafla konuşamıyoruz, masaya oturamıyoruz. Kültür politikası eksikliğimiz var. Bu nereden kaynaklanıyor? Tabii ki tiyatro bir muhalif alan. Bu muhaliflikle kavga ediyor devlet. Bu yüzden burayla ilgili çözüm sürekli öteleniyor.”