Ödüllü yazardan yeni roman

İlk romanı Işık Ülkesinden ile 2019 Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazanan Zeynep Göğüş, Zeytin Kuşu'nda destansı bir direniş hikâyesi anlatıyor. Hem kentte hem köyde toplumsal hafızayı yok etmeye yönelik bir “dönüşüm”e karşı çıkanların topyekûn mücadelesi, zeytin ağacında simgeleşiyor. Zeynep Göğüş'ün kaleme aldığı Zeytin Kuşu, doğa-uygarlık, insan-hayvan-bitki, geçmiş-bugün arasındaki bütünsel ilişkiler üzerine örülmüş; bu bütünselliğe yönelen yağmacılığa karşı ortak bir zihniyetle mücadele edilebileceğini söyleyen, cesur bir roman.

Zeytin Kuşu'nda, şehirlerde rant elde etmek için yapılan kentsel dönüşüm ile köylerde mermer ocağı açmak için yapılan ağaç kıyımı beklenmedik bir isyanı ateşler. Geçmişlerini ve geleceklerini korumak isteyenler haklarına sahip çıkacak, meydanlarda bir araya gelecek; köy ve kent birbirine omuz verecektir. Kendilerini ister istemez öncü olarak bulan Zeta ve Bulut hem dış hem de iç dünyalarında yaşadıkları değişimlerin üstesinden gelebilecekler midir?