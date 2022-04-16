Ödüllü yönetmenin 500 milyon dolarlık yatırımı: Dünya barışı için meditasyon programı

David Lynch, bu yıl Cannes'da bir filmin prömiyerini yapmayacak, ancak ünlü yazar-yönetmenin duyuracağı yeni bir projesi var: Multi-milyon dolarlık bir akıl sağlığı programı. Lynch, projeyle sadece kişisel huzurun değil dünya barışının da sağlanacağını düşünüyor.

Sozcu.com.tr

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Mulholland Çıkmazı, Mavi Kadife, 1984 yapımı Dune ve ikiz Tepeler gibi birbirinden ünlü filme imza atan David Lynch, 14 Nisan’da, yeni girişimini duyurdu. Yönetmen, duyurduğu programın ilk yılında yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yapacak.

Lynch, bir tanıtım videosunda “Yarının ne getireceğini bilmiyoruz, bu gezegende barışa kavuşmalıyız. Ukrayna’daki bu savaş… İnsanlar bunun olmayacağını söylüyorlardı ve şimdi oldu. İnsanlar ölüyor. Şehirler yıkılıyor. İşler çok, çok tehlikeli. Bunu herkes biliyor” dedi.

Lynch, modern transandantal meditasyon hareketine öncülük ettiği ve kolektif bilinci değiştirmeye yaptığı vurgu için Dr. Tony Nader’e de teşekkür etti. Girişim, ABD’deki Maharishi Uluslararası Üniversitesi’nden, Hindistan’daki bir okuldan ve dünyadaki 10 önemli noktadaki ortak üniversiteden öğrenciye meditasyon eğitimi finanse edecek.

Resmi bir açıklama, girişimin yalnızca öğrencilerin kendi yaşamlarındaki stresi azaltmayı değil, aynı zamanda daha büyük ölçekte güçlü bir tutarlılık gücü yaratmayı da amaçladığını belirtti.

Dr. Nader, “David Lynch yalnızca mükemmel bir film yapımcısı değil, aynı zamanda dünya barışının ulaşılabilir ve elde edilebileceğine inanan biri. Planı, tüm bombaların yapamadığını yapacak: Dünyada gerçek barışı yaratmamıza yardım edecek” dedi.

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