Ofsayt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ofsayt mı, ofsayd mı, ofsayıt mı?

Ofsayt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ofsayt mı, ofsayd mı, ofsayıt mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ofsayt’tır. Ofsayt mı, ofsayd mı, ofsayıt mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ofsayt'tır.

OFSAYT NE DEMEK: Futbolda hücuma geçen takımın en az bir oyuncusunun topla oynandığı anda rakip takımın kale çizgisine, o takımın en yakın oyuncusundan daha yakın bulunması durumu.

OFSAYT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ofsayt mı, ofsayd mı, ofsayıt mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ofsayt şeklinde olmalıdır.

ofsayıt (Yanlış kullanım)

ofsayd (Yanlış kullanım)

ofsayt (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bariz ofsayt olan pozisyondan beleş bir gol attı.”