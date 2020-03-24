Öge nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre öge mi, öğe mi?

Öge nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre öge mi, öğe mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘öge’dir. Öge mi, öğe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘öge'dir.

ÖGE NE DEMEK:

1- Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıştırıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, unsur.

2- Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.

3- Gerekçe, araç.

4- Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.

5- Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri.

6- Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri.

ÖGE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin öge mi, öğe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öge şeklinde olmalıdır.

öğe (Yanlış kullanım)

öge (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Başarılı olmanın en temel ögesi çok çalışmaktır.”