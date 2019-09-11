Öğlenci nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre öğlenci mi, öğleci mi?

Öğlenci nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre öğlenci mi, öğleci mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘öğlenci’dir. Öğlenci mi, öğleci mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘öğlenci'dir.

ÖĞLENCİ NE DEMEK: İkili öğretim yapan okullarda öğleden sonra ders gören öğrenci, sabahçı karşıtı.

ÖĞLENCİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “öğlenci mi, öğleci mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öğlenci şeklinde olmalıdır.

öğleci (Yanlış kullanım)

öğlenci (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu sene okula öğlenci olarak devam edecek.”