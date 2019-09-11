Öğlenci nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre öğlenci mi, öğleci mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘öğlenci'dir.
ÖĞLENCİ NE DEMEK: İkili öğretim yapan okullarda öğleden sonra ders gören öğrenci, sabahçı karşıtı.
ÖĞLENCİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “öğlenci mi, öğleci mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öğlenci şeklinde olmalıdır.
öğleci (Yanlış kullanım)
öğlenci (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu sene okula öğlenci olarak devam edecek.”