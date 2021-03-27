Öğrenciler sınıf geçmek yerine kalmayı tercih etti

Pandemi nedeniyle eğitim kurumlarında sınıf içi yüz yüze eğitime belli bir süre ara verilirken dersler internet üzerinden verildi. Türkiye'de geleneksel Türk tiyatrosu eğitimi veren ilk kurum olan ve sanatçı Müjdat Gezen tarafından kurulan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) salgın nedeniyle öğrenciler derslerden mahrum kaldı. Yüz yüze eğitim eksikliğini yaşayan tiyatro bölümünün bütün öğrencileri yönetime dilekçe yazarak sınıfta kalmak istediklerini belirtti ve sene tekrarı istedi. Okul yönetimi de bu talebi kabul etti. Öğrencilerin kararı karşında duygulanan Gezen, “Öğrenciler sınıf geçme talebinde bulunurken, sizler tekrar istediniz. Hepinizi kutluyorum” dedi.

Alınan bu karardan oldukça memnunuz

CANSU CANAN CENGİZ: Salgının engel olunamayan değişim kervanına eğitim de katıldı. Hocalarımız ve tiyatro bölümü öğrencileri olarak bizler online eğitime sabırla devam ettik. Şimdiyse bu sürecin kaderini hocalarımızın desteğiyle değiştirebilmenin, sınıf tekrarı edebilmenin sevincini yaşıyoruz.

Bir yıl bizim için asla kayıp değil

MURAT DERELİ: Tiyatro bölümü son sınıf öğrencileri olarak 2020-2021 eğitim yılından yeterli verimi alamadığımızı düşünüyorduk. Sadece biz değil, tüm öğrenciler bu düşünceye sahip. Bizim için fazladan okuyacağımız bir yıl asla kayıp değil. Çünkü bizim okulumuzun beş ilkesinden bir tanesi. ömür boyu eğitim.

Yüz yüze ilişkiden mahrum kaldık

KUTLU SAFA OLGAÇ: Sahneden uzak kaldığımız bu seneyi özlemle geçirdik. Online eğitimde hocalarımız ne kadar emek verse de tiyatronun doğası olan yüz yüze ilişkiden mahrum kaldık. Bu yüzden isteyerek sınıfta kalıp, hocalarımızın ve birbirimizin hislerini ve düşüncelerini yaşamak istedik.

MSM'li olmaktan hepimiz mutluyuz

CEREN GÜRLER: Okulların büyük bir çoğunluğu, pandemi dönemindeki kararları öğrencilerinden bağımsız alırken, benim okulum sürecin başından beri öğrencilerle birlikte hareket etti .Yönetim, kıymetli hocalarımızdan daha verimli bir eğitim almak adına sınıf tekrarı talebimizi geri çevirmedi.