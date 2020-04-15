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Öğrencilerden online sergi
Öğrencilerden online sergi
Tüm dünyanın gündemine oturarak hayatın akışını büyük ölçüde değiştiren pandemi günlerinde, sanatseverleri heyecanlandıracak bir atılım Haliç Üniversitesi öğrencilerinden geldi.
Kültür Sanat 15 Nisan 2020 - 10:03

Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Erdil Polat'ın danışmanlığında ortaya çıkardıkları projeleri online sergi haline getirdiler.

Sergi aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından oluşturulmuş Türkiye'deki ilk online sergi olma özelliğini taşıyor.


Mimarlıkta Disiplinler Arası Yaklaşımlar, Tarihi Kentsel Dokuda Çağdaş Tasarım ve Uygarlık Tarihinde Mimarlık gibi uygulamalı ve teorik disiplinlerin ürünlerini içeren sergiye; artstation.com’dan ulaşılabiliyor.

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