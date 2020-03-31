Öğrencilerden resimlerle ‘Evde Kal Türkiye’ mesajı

Öğrenciler Türkiye genelinde evde yaptıkları ve camlara astıkları gökkuşağı resimleri ile "Evde kal" mesajı veriyor. Bodrum'daki Peksimet Köyü Çocuk Kütüphanesi’nde eğitim gören ilkokul öğrencileri de bu kapsamda yaptıkları resimlerle aynı mesajı aktardı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bodrum'un Peksimet Köyü'nde gönüllüler tarafından üç yıl önce kurulan Peksimet köyü Çocuk Kütüphanesi'nde ilkokul öğrencileri farkındalık oluşturmak için bir çalışma başlattı.



GÖKKUŞAĞI İLE “EVDE KAL TÜRKİYE” MESAJI

Resim öğretmeni Ayşe Kapusuz önceliğinde resim kursuna katılan öğrenciler salgın nedeniyle evlerinden çıkamayınca öğretmenleri aracılığı ile evlerinde yaptıkları gökkuşağı ve evimiz konulu resimleri yine sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘Evde Kal’ mesajı verdiler. Rengarenk resimler sosyal medyada büyük ilgi gördü takdir topladı.



RESİMLER SALGIN GEÇİNCE SERGİLENECEK

Kütüphane gönüllülerinden Güler Sümer “Gönüllülerimizin oluşturduğu çocuk kütüphanesinde resim, okuma, müzik ve benzeri eğitimler alan çocuklarımızın yine harikalar yaratarak yaptıkları resimlerle tüm Türkiye'ye güzel mesajlar verdiler. Resimleri salgın hastalık geçip normale döndüğümüzde bir sergi ile tüm halka açacağız” dedi.