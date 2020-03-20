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Oh Land’dan canlı ev konseri
Oh Land’dan canlı ev konseri
Oh Land'in yeni parçası “I Miss One Week Ago” yayınlandı. Oh Land, corona virüsü öncesi “normal hayatlarımıza” bir ağıt olan şarkıyı yarın vereceği canlı ev konseri sırasında da seslendirecek..
Kültür Sanat 20 Mart 2020 - 17:50

Oh Land, yarın 23:00'te Instagram, Facebook ve Youtube'da canlı ev konseri verecek.

“Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Danimarka hükümeti COVID-19'un yayılmasının önüne geçmek için önlemleri artıracağını açıkladı,” diyor Oh Land. “Her gün, bir önceki hafta göre daha gerçekdışı gelmeye başladı ve hayatlarımızdaki değişiklikler ile başetmek günden güne daha da zorlaştı. Benim tüm olan bitenle başa çıkabilme yolum bu şarkıyı yazmaktı. Normal olanı özledim. Normal olanı seviyorum. Ve tüm bu durumun geçip gitmesini dört gözle bekliyorum.”

Oh Land “I Miss One Week Ago” parçasının bir de enstrümantal versyonunu yayınladı. Bu deneyimin bir parçası olmak isteyen herkesi, parçaya kendi hayatlarından hikayeler eklemeye, şarkıyı söylemeye ve Instagram'da Oh Land'i de etiketleyerek post etmeye davet ediyor.

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