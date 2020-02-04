Oje nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre oje mi, oce mi?

Oje nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre oje mi, oce mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘oje’dir. Oje mi, oce mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘oje'dir.

OJE NE DEMEK: Türlü renklerde tırnak cilası.

OJE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin oje mi, oce mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oje şeklinde olmalıdır.

oce (Yanlış kullanım)

oje (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni sürdüğü ojenin kokusu midesini bulandırdı.