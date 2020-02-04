Oje nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre oje mi, oce mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘oje'dir.
OJE NE DEMEK: Türlü renklerde tırnak cilası.
OJE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin oje mi, oce mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oje şeklinde olmalıdır.
oce (Yanlış kullanım)
oje (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni sürdüğü ojenin kokusu midesini bulandırdı.