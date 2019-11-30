‘Ojuvi’nin ilhamı koku

İstanbullu grup Kreas, yeni albümleri ‘Ojuvi'yi, üretimi ve kompozisyonu esnasında, müzik ile çok benzeşen ‘koku'dan yola çıkarak hayata geçirdi. Hayali Mehmet Cavuşoğlu, besteleri ve aranjmanları Semih Önyer'e ait olan bu proje; Betül Altın, Utku Yalın, Buğra Yiğitoğlu'nun emeği ile hayat buldu.

Kreas Quartet, dünyanın farklı noktalarında satılan parfüm markası olan Ojuvi için tasarladığı bu albümde, koku kompozisyonlarının, duyusal, duygusal ve müzikal karşılıklarını kaydetti. Albümde yer alan sözlü parçalar hayal etmeye, aşka, derinleşmeye, yükselmeye ve her daim hayattan nefes almaya çağırıyor. Enstrümantal parçalarda ise herkes kendi ritminde istediği gibi dans edebilir.

Ojuvi'de klasik, caz, rock ve pop türlerinin farklı örnekleri kulağa çalınıyor. Kreas Quartet bu albümle dinleyiciyi bir hayalin etrafında toplanmaya ve buradan da müzikal bir yolculuğa çıkarmaya davet ediyor.