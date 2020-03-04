Oksijen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre oksijen mi, okşijen mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘oksijen'dir.
OKSİJEN NE DEMEK: Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).
OKSİJEN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin oksijen mi, okşijen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oksijen şeklinde olmalıdır.
okşizen (Yanlış kullanım)
oksijen (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çelik parçayı ayırmak için oksijen kaynağı getirdiler.”