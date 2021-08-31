Oktay Akbal, aramızdan ayrılışının 6. yılında anıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülü'nü 'Canım Ada' adlı öykü kitabıyla Adil İzci kazanmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen ödül töreni Oktay Akbal'ın ölüm yıl dönümü olan 28 Ağustos'ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mustafa SARIİPEK

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Edebiyat dünyasının önemli ismi ve gazeteci yazar Oktay Akbal, Muğla’da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Katılımcılar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Oktay Akbay Edebiyat Ödülleri Töreni ve eşi Ayla Akbal tarafından açılan Lozan Karikatürleri Sergisi’nde bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Oktay Akbal Kitaplığı da ziyaret edildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yazar ve eski kaymakam Erol Ertuğrul, Akbal’ın dostlarından Ozan Mustafa Köz, Erdinç Gürsoy ve 22. Dönem CHP milletvekili ve eski siyasetçi Mehmet Ziya Yergök katıldı.

AYLA AKBAL: MUĞLA EMEĞİN, SANATIN, KÜLTÜRÜN, GÜZEL İNSANLARIN YAŞADIĞI KENT

Oktay Akbal’ın eşi Ayla Akbal, Muğla’nın emek, sanat, kültür ve güzel insanların yaşadığı kent olduğunu belirterek, “Yangınlar, seller, HE’'ler, göçler, salgın hastalıklar derken laik demokratik Cumhuriyetimizin, Türkiye’mizin umutsuz olduğu günlerde bu etkinlikler, yurdun birkaç yerinde yakılan umut ışıkları olmaktadır ve çoğalacaktır. Belediyelerimizin yaptığı bu etkinlikleri Kurtuluş Savaşı’ndaki kongreler gibi görüyorum. Oktay Akbal, yılmaz bir Atatürk savunucusuydu. Bugün yaşasaydı ve ormanlarını koruyan insanları görseydi çok sevinirdi. Bu etkinlik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür ederim” dedi.

GÜRÜN: OKTAY AKBAL İSMİ KARAMSAR GÜNLERDE HEPİMİZE IŞIK TUTAN BİR DEĞER

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Oktay Akbal isminin karamsar günlerde kendilerine ışık tutan bir değer olduğunu belirterek, “O hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Daima Atatürk’le, Cumhuriyetle, onun ilkeleriyle yaşadı ve mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesiyle ilgili bize umut verdi. Umudu kaybettiğiniz anda teslim olmuşsunuz demektir. Geldiğimiz noktada Kuva-yi Milliye'nin büyük bir kalkışmayla tekrar yaşanması ve yaşatılması gerektiği günlerdeyiz. Bu karamsar tabloyu aydınlığa çevirebiliriz. Bize ışık tutanda Oktay Akbal ve onun gibi diğer aydın yazarlarımızdır. Oktay Akbal bize hep umut verdi” diye konuştu.

OKTAY AKBAL EDEBİYAT YARIŞMASINI ADİL İZCİ KAZANDI

Konuşmaların ardından Oktay Akbal Edebiyat Yarışması’nı ‘Canım Ada’ adlı öykü kitabıyla kazanan Adil İzci’ye ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi. 2022 yılında ikincisi düzenlenecek olan Oktay Akbal Edebiyat Yarışması roman dalında, 2023 yılında ise köşe yazsısı alanında gerçekleşecek.