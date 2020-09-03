Oktay Akbal edebiyat ödülleri ile Muğla’da yaşatılacak

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan gazeteci-yazar Oktay Akbal'ın adını yaşatmak için harekete geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ yarışması düzenledi. Ödül, 2021’de öyküye, 2022’de romana, 2023’te köşe yazısına verilecek.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Oktay Akbal, 2015 yılında hayata veda etmişti. Muğla’ya büyük sevgi duyan Akbal'ın ismi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Yarışması” ile yaşatılacak. Ödül, 2021'de öyküye, 2022'de romana, 2023'te köşe yazısına verilecek. Adaylık başvurusu, 2021 yılı için 2020 yılında yayımlanmış olan öykü kitaplarına açık olacak.

Ödül kazanan eser sahibine ‘Ödül Belgesi', ‘Ödül Plaketi' ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Başvuru, 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

BAŞVURULAR 4 OCAK 2021’E KADAR SÜRECEK

Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, Öykü Ödülü 2021 Yılı Seçiciler Kurulu şu isimlerden oluştu: Gazeteci yazar Hikmet Altınkaynak, Enver Aysever, Prof. Dr. Şadan Gökovalı, Doğan Hızlan, Rûken Kızıler, Aykut Küçükkaya, Zeynep Oral ve Ayşe Sarısayın.

Başvuru, 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek. Ödül kazanan eser sahibine ‘Ödül Belgesi', ‘Ödül Plaketi' ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödül, Muğla'da Oktay Akbal'ın doğum günü olan 20 Nisan'da düzenlenecek törenle verilecek.