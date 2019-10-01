Okul-aile ilişkisi yeniden kuruluyor

Farklı üslubu ve farklı bakış açısıyla dikkat çeken yazar, kitabıyla ilgili “Bu kitap, aileleri okulla tanıştırmak ve okulun içinde yaşananları eğitimci gözüyle yansıtmak; eğitimcilere de ailelerin penceresinden yansıyanları göstermek için yazıldı. Okul ve aile arasındaki çatışmaların çocukları ve gençleri nasıl etkilediğini, onların tutkularını nasıl yıllar içinde eksilttiğini; kurulacak okul-aile ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, davranış ve tutumlarımızı değiştirerek neleri var edebileceğimizi göstermekten öte bir amacım var. Aileler genelde çocukların güçlü olduğu alana yatırım yapmaya çalışıyorlar. Önünü açmak çok güzel. Bu durumda başka yöntemlerle öğrenme performansı artırılabilir. Çocuğu bir alana itmek değil beraber yürümek gerek. Önünü açın, ket vurmayın. Malzeme verin ama zorlamayın. Çocuğunuzu etiketlemeyin. Bu tür konularda mutlaka öğretmenine, doktoruna ya da varsa psikoloğuna danışın!” dedi.



KÜNYE

Eser Adı: Açılın Ben Çocuğum

Yazar adı: Müjdat Ataman

Yayınevi: Elma Yayınevi

Türü: Eğitim

Tavsiye edilen Satış Fiyat: 29 TL

Basım Tarihi: Eylül 2019

Basım Bilgisi: 1. Basım

Sayfa Sayısı: 248