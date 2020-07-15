‘Okul Tıraşı’na Karlovy Vary Film Festivali’nden ödül

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan’ın, post prodüksiyon aşamasındaki yeni filmi “Okul Tıraşı”, online olarak gerçekleşen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days Works in Progress yarışmasında First Cut+ Özel Ödülü’nü kazandı. “Okul Tıraşı”, sekiz filmin katıldığı yarışmada kazandığı ödül sayesinde uluslararası isimlerden pazarlama üzerine danışmanlık alacak.

Daha önce First Cut Lab'e katılan uzun metrajlı filmlerin rekabet gücünü ve pazarlanabilirliğini artırmayı amaçlayan First Cut+ programının ikincisi, 3-11 Temmuz 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days kapsamında gerçekleşti.

Yönetmenliğini Ferit Karahan'ın, yapımcılığını Kanat Doğramacı'nın üstlendiği “Okul Tıraşı” yarışmadan First Cut+ Özel Ödülü ile ayrıldı. “Okul Tıraşı” ödül kapsamında Alexis Hamaide (L'Avventura Studio), Michael Arnon ve Laurin Dietrich (WOLF Consultants) ile Boris Pugnet'den (Tiramisu) pazarlama üzerine danışmanlık almaya hak kazandı.



YUSUF’UN HİKAYESİ

“Okul Tıraşı”; ilk filmi “Cennetten Kovulmak” ile 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve Jüri Özel ödülleri de dahil olmak üzere festivallerden birçok ödül kazanan Ferit Karahan'ın yönetmenliğini üstlendiği ikinci uzun metraj filmi.

“Okul Tıraşı”, baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan; fakat okulun bürokrasisini, idarenin vurdumduymazlığını ve zor coğrafi koşulları aşmak zorunda olan Yusuf'un hikâyesi…