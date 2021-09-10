Okullar ve öğretmenler için çevrimiçi atölyeler

Pera Müzesi Öğrenme Programları, 14 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında Yüzleşme adlı sergiye paralel “Yaratıcılıkla Karşılaşma” isimli program kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik eğlenceli, renk dolu çevrimiçi atölyeler ve turlar düzenliyor.

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Okul Öncesi Eğitim ve Temel Eğitim öğrencileri Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşen 30 dakikalık etkinliklerde, rehber eşliğinde yapılan çevrimiçi sergi turundan sonra, sergiye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Lise öğrencileri ise rehber eşliğinde yapılan çevrimiçi sergi turuna katılabiliyor. Farklı disiplinlerden öğretmenler rehber eşliğinde yapılan çevrimiçi sergi turundan sonra, sergiye yönelik atölye çalışması gerçekleştiriyor. Detaylı bilgi ogrenme@peramuzesi.org.tr adresinde.