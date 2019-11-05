Okumak cesaret ister

Kara Kutu'da ilacın ekonomi politiğini inceleyen ve modern tıbbın karanlık yüzünü aydınlatan gazeteci Soner Yalçın, Rockefellar'ın derin tezgâhına çomak sokarken okurlarını gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyor. Kara Kutu ile ezberler bozulacak, tabular yıkılacak!

Sağlık emperyalizmi ve neoliberal sağlık sistemi modelleri…

Kolesterol ilaçları, antidepresanlar, aşılar…

Tansiyon ilaçları, antibiyotikler, doğum kontrol hapları…

AKP'nin dağıttığı sigarayı bırakma hapları… Hormon geliştiriciler, zayıflama hapları…

Tıbbi cihazlar, şehir hastaneleri…

İlaçların kara kutusu…

İlaç satmak için hastalıklar nasıl icat edildi?

Hangi doktorlar ve bilim adamları bu kirli ticaret için satın alındı?

Rockefeller Vakfı'nın dünya ölçeğinde kurduğu derin tezgâh…

Türkiye'de Rockefeller'ın derin tezgâhın içinde kimler rol aldı?

İsim isim tam liste…

AKP'nin aile hekimliği projesi, aslında kimin projesiydi?

Yeşil Kart uygulamasını kim istedi?

