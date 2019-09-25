Okuryazar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘okuryazar’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Okuryazar nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘okuryazar’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'okuryazar'dır. Okuryazar mı, okur yazar mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘okuryazar’dır.

OKURYAZAR NE DEMEK: Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse) anlamındadır.

OKURYAZAR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin okuryazar mı, okur yazar mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı okuryazar şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

okur yazar (Yanlış kullanım)

okuryazar (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ülkelerin eğitim seviyelerini belirleyen en önemli kriterlerden biri de okuryazar oranlarıdır.”