Olağanüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘olağan üstü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Olağanüstü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘olağan üstü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘olağanüstü’dür. Olağanüstü mü, olağan üstü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘olağanüstü'dür.

OLAĞANÜSTÜ NE DEMEK:

1- Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade:

2- Beklenmedik bir zamanda yapılan, önceden tasarlanmamış olan, fevkalade.

3- Harikulade.

OLAĞANÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin olağanüstü mü, olağan üstü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı olağanüstü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

olağan üstü (Yanlış kullanım)

olağanüstü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Olağanüstü bir durum olmazsa vaktinde gelebileceğimi düşünüyorum.”