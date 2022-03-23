Olay yaratan kitap Anne Frank İhaneti piyasadan çekildi

Nazi işgalinde yaşananların simgelerinden biri haline gelen Anne Frank, yeniden edebiyat dünyasında olay yarattı. Anne Frank ve ailesini ihbar eden kişi olarak Yahudi noter Arnold van den Bergh'i seçen Anne Frank İhaneti aldığı tepkilerden sonra piyasadan çekildi.

Sozcu.com.tr

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Holokost’un en bilinen mağdurlarından biri olan Anne Frank, Nazi işgali dönemini hatıra defterine yazarak neler yaşadıklarını anlatmıştı. Günlükler, daha sonra kitap haline getirilerek tüm dünyada en çok okunan kitaplar arasına girdi.

Geçtiğimiz aylarda da Anne Frank İhaneti isimli yeni bir kitap çıktı ve Frank ailesini ihbar eden isim olarak Yahudi noter Arnold van den Bergh’i seçti.

Ancak Hollandalı yayıncı, yapılan bir soruşturmanın ardından kitabın satışını durdurarak, yeniden yayınlanmasını da engelleme kararı aldı.

UZMANLAR “KANIT YOK” DEDİ

Anne Frank İhaneti, ocak ayında yayınlanmasından bu yana uzmanlar tarafından geniş çapta eleştirildi. Uzmanlar, “Bu ağır suçlama için ciddi bir kanıt yok” dedi. Yahudi gruplar, tarihçiler ve bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan soruşturmalardan sonra da Hollandalı yayıncı baskıyı durdurma kararı aldı.

Hollandalı yayıncı Ambo Anthos buna yanıt olarak şunları söyledi: “Bu raporun sonuçlarına dayanarak, kitabın artık mevcut olmayacağına karar verdik. Kitapçıları stoklarını iade etmeye çağıracağız.”

Anne Frank’ın Hatıra Defteri 60 dile çevrildi. Frank, Ağustos 1944’te, Amsterdam’da kanal kenarındaki bir deponun üzerindeki gizli bir ek binada yaklaşık iki yıl boyunca gizlice yaşadıktan sonra sonra keşfedildi. Yakalananlar sınır dışı edildi ve Anne Frank, 15 yaşında Bergen Belsen kampında öldü.

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