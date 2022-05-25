Olaylı davada yeni tanık… Tüm gözler Kate Moss’a çevrildi

Amber Heard ve Johnny Depp davasında sona yaklaşırken mahkemenin dinleyeceği yeni tanık herkesi heyecanlandırdı. Depp'in geçmişinde önemli bir yere sahip olan Kate Moss, ifade verecek isimler arasına katıldı.

Sozcu.com.tr

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Amber Heard ve Johnny Depp davasının sona ermesine sadece iki gün kalmışken artık her iki taraf da son kozlarını oynuyor. Dava, Amber Heard’ün 2018’de kaleme aldığı ve Depp’i kadına şiddet uygulayan biri olarak gösterdiği yazının yayınlanmasıyla başladı.

Çift, Heard’ün kaleme aldığı bu yazıdan sonra bir iftira davasında birbirlerine karşı savaşmaya başladı.

Heard’ün iddiaları arasında; Depp’in kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı yer alırken; Depp de asıl fiziksel şiddeti kendisinin gördüğünü belirtti. Çiftin davası canlı olarak yayınlanırken birbirilerine karşı kullandıkları kanıtlar ve ifadeler sık sık olay oldu.

Davanın 27 Mayıs’ta tamamlanması beklenirken herkesin merakla beklediği bir ismin de ifadesine başvurulacak. Bir zamanlar Depp ile birlikte olan Kate Moss, video aracılığıyla duruşmada yer alacak. Moss’un ifadesine ise Heard’ün daha önceki duruşmalardaki bir ifadesinde Depp’in Moss’u merdivenlerden ittiğine dair duyduğu dedikoduyu belirtmesi üzerine başvuruluyor.

DAVADA SON DURUM…

24 Mayıs’ta gerçekleşen son duruşmada ise çiftin daha çok şiddet iddiaları nedeniyle neler kaybettiklerine odaklanıldı. Ayrıca Depp’in parmağının Heard tarafından mı yaralandığı irdelendi.

Bir önceki gün Heard’ün hukuk ekibi Depp’i tedavi etmemiş, yaralı parmağı hiç görmemiş bir doktoru tanık olarak çağırmıştı. Doktor, önce parmağın bir yere sıkıştığından yaralandığını, bir şişeyle böyle bir yara alamayacağını belirtmiş ancak Depp’in hukuk ekibi tarafından çapraz sorgusunda yeminli ifadesinde parmağın Depp’in belirttiği şekilde de yaralanabileceğini bildirmişti.

Bu defa da Depp’in avukatları, Depp’in yaralı parmağını ameliyat eden cerrah David Kulber’ı tanık olarak çağırdı. Depp’in parmağında atel olan biri olarak birini yakalayıp yakalayamayacağı sorulduğunda Kulber, “birini yakalamaya çalışabilir ama ne kadar başarılı olur bilemiyorum” diye yanıt verdi.

ZENDAYA, GEL GADOT GİBİ KAZANABİLİRDİ

Davada Heard’ün 45 milyon ila 50 milyon dolar arasında ek kazanç kaybettiği yönündeki iddialara da odaklanıldı. Heard’ün lehine tanıklık yapan kişilerden biri; Heard’ün Zendaya, Gal Gadot ve Ana de Armas gibi kendi kuşağındaki diğer oyuncular kadar kazanmadığını söyledi. Geçen hafta, Heard’ün menajeri Jessica Kovacevic, Aquaman’in devam filminde Heard’ün rolünü azaltma kararının olumsuz basın ve itibar kaybı nedeniyle olduğunu söyledi.

Salı günü, Aquaman filmlerini yapan Warner Bros’un DC tabanlı film yapım başkanı Walter Hamada, Heard’ün sözleşmesinin Depp veya basın tarafından yapılan olumsuz açıklamalar nedeniyle yenilenmediğine itiraz etti: “İddiaları duydum, ancak bu performansıyla ilgili.”

Hamada, stüdyonun Heard’ün devam filmlerine uygun olup olmadığı konusunda endişeleri olduğunu ve Heard’ün filmin başrol oyuncusu Jason Momoa ile kimya eksikliği olduğunu söyledi. Hamada, “Gördüğünüzde anlarsınız ve kimya orada değildi” dedi.

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