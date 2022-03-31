Olaylı Oscar gecesinin sunucusu konuştu: “Bu, sizin geceniz olmalıydı”

Oscar töreninin Will Smith'in şiddet gösterisiyle gölgelenmesinden sonra pek çok ünlü tepkisini gösterirken bir açıklama da gecenin sunucularından biri olan Wanda Sykes'tan geldi. Sykes, törenden sonra Chris Rock'ın kendisinden özür dilediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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94. Oscar Ödül Töreni, büyük bir heyecanla beklenirken beklenmedik bir skandala sahne oldu. Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith’i GI. Jane’e benzeterek espri yapan Chris Rock’a sahneye çıkıp tokat attı. Olayın ardından Smith’ten töreni terk etmesi istenmesine rağmen oyuncu yerinden ayrılmadı ve birkaç dakika sonra da en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak onurlandırıldı.

Gecenin sunucuları arasında yer alan Wanda Sykes, olayla ilgili The Ellen DeGeneres Show’un 30 Mart’taki bölümünde konuyla ilgili şunları söyledi: “Chris Rock’ı Guy Oseary’nin partisinde gördüm. Ona doğru yürüdüğümde ilk olarak benden özür diledi. Ve ‘senin gecen olmalıydı’ dedi. Sen, Amy ve Regina harika bir iş çıkardınız. Çok üzgünüm. Şimdi, gece hep bununla ilgili olacak.”

“BU GERÇEKTEN OLUYOR MU?”

Wanda Sykes, olay anını kaçırdığını da belirtti. Ünlü komedyen ve oyuncu, üstünü değiştirmek için karavanına koştuğunu ve Dolby Tiyatrosu’na döndüğünde yaşananları kaçırdığını söyledi: “Az önce Will’in sahneden ayrıldığını gördüm ve herkes sessizdi. Ve sonra, Will oturduğu yerden küfür etmeye başladı. Ben ‘bu gerçekten oluyor mu?’ dedim.”

Sykes, törenden birinin olayın videosunu gösterdiğini belirtti: “Ve arkadaşım Chris için çok kötü hissettim” derken Will Smith’i ve Akademi organizatörlerini de sert bir şekilde eleştirdi:

“O odada kalmasına izin vermeleri, gösterinin geri kalanının tadını çıkarması ve ödülünü kabul etmesini beklemeleri… Bu ne kadar iğrenç? Bu yanlış bir mesaj. Bilirsiniz, birine saldırırsanız, binadan dışarı çıkartılırsınız, hepsi bu. Ama devam etmesine izin vermelerinin iğrenç olduğunu düşündüm.”

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