Oldu bitti nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oldubitti’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Oldu bitti nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘oldubitti’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘oldubitti’dir. Oldubitti mi, oldu bitti mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘oldubitti'dir.

OLDUBİTTİ NE DEMEK: Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olupbitti, emrivaki.

OLDUBİTTİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “oldubitti, oldu bitti” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı oldubitti şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

oldu bitti (Yanlış kullanım)

oldubitti (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İşi oldubittiye getirip haksız kazanç sağlamaya çalışıyorlar.”