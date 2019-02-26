‘Öldür Beni Sevgilim’ oyuncuları vizyon öncesi Sözcü’ye konuştu

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrolünü paylaştığı merakla beklenen 'Öldür Beni Sevgilim' filmi 1 Mart'ta izleyicilerle buluşacak. Eğlenceli bir hikayeyi sinemalara taşıyan filmin oyuncuları Murat Boz, Seda Bakan, Açelya Topaloğlu, Yosi Mizrahi, Seda Güven ve Özgür Emre Yıldırım Sinefilm Rehberi sunucusu Aytaç Akyurt'un sorularını yanıtladı.

Oldukça heyecanlı olduklarını belirten Murat Boz ve Seda Bakan romantik komediyi sinemaya taşıdıklarını belirtti. ‘Netflix sinemayı etkiler mi?’ sorusunu bakın oyuncular nasıl yorumladı.

“PARAYI FAİZE YATIRIRIM”

Ünlü oyuncular, filmin konusundan yola çıkarak sorduğumuz ‘Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?’ sorusuna yanıt verdi. Özgür Emre Yıldırım, “Oturur faizini yerim, krediye girmem” derken, Yosi Mizrahi “Birinci derece ailemi refaha erdirip dünya turuna çıkarım” ifadesini kullandı. Seda Güven ise yatırıp yapmak için borsacı arkadaşlarına danışacağını belirtti.

Kamera: Kubilay Altuğ