‘Öldür Beni Sevgilim’ oyuncuları vizyon öncesi Sözcü’ye konuştu
Oldukça heyecanlı olduklarını belirten Murat Boz ve Seda Bakan romantik komediyi sinemaya taşıdıklarını belirtti. ‘Netflix sinemayı etkiler mi?’ sorusunu bakın oyuncular nasıl yorumladı.
“PARAYI FAİZE YATIRIRIM”
Ünlü oyuncular, filmin konusundan yola çıkarak sorduğumuz ‘Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?’ sorusuna yanıt verdi. Özgür Emre Yıldırım, “Oturur faizini yerim, krediye girmem” derken, Yosi Mizrahi “Birinci derece ailemi refaha erdirip dünya turuna çıkarım” ifadesini kullandı. Seda Güven ise yatırıp yapmak için borsacı arkadaşlarına danışacağını belirtti.
Kamera: Kubilay Altuğ