Olivia de Havilland hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyuncu Olivia de Havilland 104 yaşında, Paris’teki evinde hayatını kaybetti. 1916 doğumlu Havilland, Hollywood’un altın çağı olarak tanımlanan dönemde yıldızı parlayan Oscar ödüllü bir oyuncuydu.

50 yıldan uzun süre yaklaşık 50 filmde oynayan Olivia de Havilland, özellikle 1939 yapımı Gone with the Wind (Rüzgar Gibi Geçti) filmindeki rolüyle biliniyordu ve bu filmde yardımcı kadın oyuncu olarak Melanie Hamilton’ı canlandırmıştı. Havilland ayrıca ilk olarak bu filmle toplam beş kez Oscar’a aday gösterilmişti. Havilland’a En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazandıran filmler, 1946 yapımı To Each His Own ve 1949 yapımı “The Heiress”tı.

