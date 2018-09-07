‘Ölü yatırım’ın fragmanı yayımlandı

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Çekimleri geçtiğimiz şubat ayında tamamlanan ve 21 Eylül'de vizyona girmeye hazırlanan ‘Ölü yatırım’ filminin fragmanı görücüye çıktı. Kahkaha dolu sahnelerin paylaşıldığı fragman, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RİVA'YA BÜYÜK BİR PLATO KURULDU!

Çekimleri şubat ayında yapılan film için Riva'ya büyük bir plato kuruldu. Bir komedi filmi için şimdiye kadar inşa edilen en büyük mezarlık olma özelliği taşıyan sette, çekimler yaklaşık 1 ay sürdü. Film, komediye bambaşka bir soluk getirme iddiasıyla 21 Eylül'de izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.