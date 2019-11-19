Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu başlıyor

Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu, yarın başlıyor. 22 Kasım’a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenecek olan sempozyumda çeşitli konuşmalar yapılacak.
İŞTE, PROGRAM
20 KASIM ÇARŞAMBA: OĞUZ ERATAÇ'A SAYGI
10:30-10:45 Gevher Gökçe Açılış konuşması
10:45-10:55 Kısa Film: Oğuz Erataç Hazırlayan: Yaprak Aydın Güner
1. OTURUM
11:00-12:30 Oğuz Erataç Dostları
Ahmet Çetin, Caner Karavit, Emel Ardaman, Hülya Dışkaya
Rıdvan Kutlutan, Tengüz Ünsal
12:30-13:00 Öğle arası
2. OTURUM
13:00-13:30 Ali Artun Dada ve “İntihar Sanatı”
13:30-14:00 Emre Zeytinoğlu Tribündeki Şu Ses: Ölmeye Geldik
14:00-14:30 Aykut Köksal Mimarlıkta Bir Soyutlama Bağlamı: Boullée’nin Cénotaphe’ları
14:30-15:00 Burcu Pelvanoğlu Hale Asaf’ın Son Resimlerinde Ölüm ve Zaman
15:00-15:15 Tartışma
15:15-15:30 Kahve arası
3. OTURUM
15:30-16:00 Özge Ejder Ölümün Tersi ve Yüzü
16:00-16:30 Mehmet Kerem Özel Pina'nın Mekânları
16:30-17:00 Alp Sunalp Birinci Savaştan Günümüze, Göklerde Ölümün Temsili
17:00-17:30 Seran Demiral Çocuk Edebiyatında Ölüm
17:30-17:45 Tartışma
21 KASIM PERŞEMBE
1. OTURUM: MEKSİKA'YA SAYGI
10:00-10:15 Kısa Film: Requiem / Under The Mexican Sky: Gabriel Figueroa- Art and Film
10:15-11:05 Adem Sağır “Danse Macabre”ın Estetik Bir İnşası Olarak Ölüler Günü: Ritler, Kurbanlar ve Mekân
11:05-11:55 Gevher Gökçe Yaşam ve Ölüm Arasındaki Sarkaç: Ölüm ile Raks Eden Meksika
11:55-12:15 Tartışma
12:15-13:00 Öğle arası
2. OTURUM: MEKSİKA BELGESELLERİ
13:00-14:00 Belgesel film: Ofrenda* Yönetmen: Oscar Carrillo
14:00-14:15 Kahve arası
14:15-15:45 Belgesel film: La Santa Muerte Yönetmen: Eva Aridjis
15:45-16:00 Kahve arası
3. OTURUM ÖLÜM ve MÜZİK
16:00-17:15 Alper Maral, Şebnem Akten, Gülce Özen Gürkan, Stefan Fricke, Wolfgang
Liebhart, Dilek Yılmaz
Örgütlü Cana Kıyımın Ses Örgüsüne Yansımaları: Müzikte Suikastlar
22 KASIM CUMA: MEKSİKA BELGESELLERİ
10:30-12:00 Belgesel film: All of Me / Llévate Mis Amores Yönetmen: Arturo González Villaseñor
13:00-14:15 Belgesel film: Symbols of Resistance: A Tribute to the Martyrs of the Chicano Movement Freedom Archives
14:30-16:00 Belgesel film: The Life and Times of Frida Kahlo Yönetmen: Amy Stechler
16:15-17:45 Belgesel film: Flor de Muertos: Calexico Live in Concert Yönetmen: Danny Vinik
17:45-18:00 Gevher Gökçe Kapanış Konuşması
Gevher Gökçe'nin “Tanrılar, Ölüler, Bilgeler: Meksika'nın Ölüler Günü” fotoğraf sergisi, sempozyumla eş zamanlı olarak Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu fuayesinde görülecek.