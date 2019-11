Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu başlıyor

Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu, yarın başlıyor. 22 Kasım’a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Kampüsü Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenecek olan sempozyumda çeşitli konuşmalar yapılacak.

İŞTE, PROGRAM

20 KASIM ÇARŞAMBA: OĞUZ ERATAÇ'A SAYGI

10:30-10:45 Gevher Gökçe Açılış konuşması

10:45-10:55 Kısa Film: Oğuz Erataç Hazırlayan: Yaprak Aydın Güner

1. OTURUM

11:00-12:30 Oğuz Erataç Dostları

Ahmet Çetin, Caner Karavit, Emel Ardaman, Hülya Dışkaya

Rıdvan Kutlutan, Tengüz Ünsal

12:30-13:00 Öğle arası

2. OTURUM

13:00-13:30 Ali Artun Dada ve “İntihar Sanatı”

13:30-14:00 Emre Zeytinoğlu Tribündeki Şu Ses: Ölmeye Geldik

14:00-14:30 Aykut Köksal Mimarlıkta Bir Soyutlama Bağlamı: Boullée’nin Cénotaphe’ları

14:30-15:00 Burcu Pelvanoğlu Hale Asaf’ın Son Resimlerinde Ölüm ve Zaman

15:00-15:15 Tartışma

15:15-15:30 Kahve arası

3. OTURUM

15:30-16:00 Özge Ejder Ölümün Tersi ve Yüzü

16:00-16:30 Mehmet Kerem Özel Pina'nın Mekânları

16:30-17:00 Alp Sunalp Birinci Savaştan Günümüze, Göklerde Ölümün Temsili

17:00-17:30 Seran Demiral Çocuk Edebiyatında Ölüm

17:30-17:45 Tartışma



21 KASIM PERŞEMBE

1. OTURUM: MEKSİKA'YA SAYGI

10:00-10:15 Kısa Film: Requiem / Under The Mexican Sky: Gabriel Figueroa- Art and Film

10:15-11:05 Adem Sağır “Danse Macabre”ın Estetik Bir İnşası Olarak Ölüler Günü: Ritler, Kurbanlar ve Mekân

11:05-11:55 Gevher Gökçe Yaşam ve Ölüm Arasındaki Sarkaç: Ölüm ile Raks Eden Meksika

11:55-12:15 Tartışma

12:15-13:00 Öğle arası

2. OTURUM: MEKSİKA BELGESELLERİ

13:00-14:00 Belgesel film: Ofrenda* Yönetmen: Oscar Carrillo

14:00-14:15 Kahve arası

14:15-15:45 Belgesel film: La Santa Muerte Yönetmen: Eva Aridjis

15:45-16:00 Kahve arası

3. OTURUM ÖLÜM ve MÜZİK

16:00-17:15 Alper Maral, Şebnem Akten, Gülce Özen Gürkan, Stefan Fricke, Wolfgang

Liebhart, Dilek Yılmaz

Örgütlü Cana Kıyımın Ses Örgüsüne Yansımaları: Müzikte Suikastlar

22 KASIM CUMA: MEKSİKA BELGESELLERİ

10:30-12:00 Belgesel film: All of Me / Llévate Mis Amores Yönetmen: Arturo González Villaseñor

13:00-14:15 Belgesel film: Symbols of Resistance: A Tribute to the Martyrs of the Chicano Movement Freedom Archives

14:30-16:00 Belgesel film: The Life and Times of Frida Kahlo Yönetmen: Amy Stechler

16:15-17:45 Belgesel film: Flor de Muertos: Calexico Live in Concert Yönetmen: Danny Vinik

17:45-18:00 Gevher Gökçe Kapanış Konuşması

Gevher Gökçe'nin “Tanrılar, Ölüler, Bilgeler: Meksika'nın Ölüler Günü” fotoğraf sergisi, sempozyumla eş zamanlı olarak Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu fuayesinde görülecek.