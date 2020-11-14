Ölüm yıl dönümünde Orhan Veli’nin İstanbul’daki mezarı restore edildi

Restorasyonu sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Orhan Veli sivil İstanbul'un sesidir. Sokağın şiirini yazan büyük bir sedadır. Öldüğünde, o genç yaşında onu kaybedince çevresindeki dostları büyük bir acıyla karşılıyorlar bu ölümü ve ardından onu yad edecek şekilde bir kampanya yapıyorlar. Sabahattin Eyüboğlu'nun öncülüğünde ve ilham vericiliğiyle dostları bir araya geliyor” dedi.

“SOKAĞIN İNSANI ONLAR”

Mezarı, Abidin Dino'nun tasarladığını, üzerindeki yazıları ise Emin Barın'ın yazdığını belirten Polat, “Şatafatın, lüksün, elitizmin, parlak yüzeylerin değil; sokağın insanı onlar. Orhan Veli'nin mezarı da buna uygun bir şekilde bir amorf taş kütlesinin içinden isminin çıktığı, ona çok yakışan özel bir tasarım. Geçtiğimiz yıllarda Orhan Veli'nin ruhunu temsil eden bu mezar çok iyi niyetli olmakla beraber, aslında konuyu çok iyi anlayamamış bir girişimle granitle kaplanmıştı. Biz İBB olarak mezarı restore ettik ve eski haline geri çevirdik” açıklamasında bulundu.

“NE YAPSAK AZ KALIR”

Polat, restorasyon sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı. Polat'ın paylaştığı videoda Orhan Veli'nin kendi sesinden okuduğu bir şiir de yer aldı. Polat, paylaşımına, “Ölüm yıldönümünde şiir gibi mezarını restore ettik. Ne yapsak az kalır Rumeli Hisarı'ndan esen bir İstanbul rüzgarıdır Orhan Veli. ‘İndirince tenkafesine neşteri / Doktor beyler yürek gördüler / Yürekte ne gördüler dersiniz / Yürekte memleket gördüler'” notunu düştü.