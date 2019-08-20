İskoç polisiye edebiyatının en başarılı yazarı Ian Rankin’in hayat verdiği ve polisiyenin en gerçekçi yaratılarından biri olan Dedektif John Rebus Polisiyelerinin altıncı kitabı Ölümcül Hedefler Alfa Yayınları’ndan çıktı.

MÜTHİŞ DEDEKTİF JOHN REBUS YİNE İŞ BAŞINDA!

Kısa sürede büyük başarıya ulaşan “Dedektif Rebus” serisi o günden bu yana yirmi iki dile çevrildi ve birçok ülkede çok satanlar listesinde yer aldı. Polisiye romanlarının en gerçekçi dedektifi John Rebus heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Şehrin en kalabalık festivali Edinburgh caddelerinde hız kesmeden devam etmektedir. Şehirdeki bir yeraltı geçidinde, eski bir kasap dükkânında, kancadan sarkıtılmış halde, işkence edilerek öldürülmüş bir erkek cesedi bulunur. Acımasızca işlenen bu cinayet ve işlenme biçimi, olayın ardında birtakım örgütlerin ve paramiliter grupların olduğu şüphesini uyandırır. Üstelik sürekli festivale yönelik saldırı ihbarları gelmektedir. Coşku ve endişenin birlikte hüküm sürdüğü Edinburgh kentinde, amaçları uğruna ölüm saçan suçluları bulup daha büyük bir saldırının önüne geçmek için mücadele etmek bir kez daha Dedektif Müfettiş John Rebus ve çalışma arkadaşlarına düşecektir.

“Rankin'in inanılır bir karakter yaratma becerisi; etkili ayrıntılarla betimlediği ortamlarda geçen korkunç, sarsıcı olayları tamamlayan inandırıcı diyalogları tek kelimeyle müthiş.” Time Out