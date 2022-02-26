Ölümünden 35 yıl sonra sesi ekranlarda yankılanacak

Netflix, Andy Warhol'un sesini yapay zekâ ile yeniden yaratıyor. Akış platformu, hazırladığı bir belgesel için Andy Warhol'un sesini yapay zekâda yeniden yaratıp kullanmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Akış platformu ses getirecek bir yapıma daha imza atmaya hazırlanıyor. Geçen yıl temmuz ayında Anthony Bourdain ile ilgili bir belgeselde, Bourdain’in sesini yeniden yaratmak için yapay zekâ kullanması nedeniyle Netflix, sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Film yapımcıları, ünlü şefin ölümünden önce gönderdiği bir e-postaya ses vermek için Bourdain’in sesini yapay zekâda modelledi.

Bazı izleyiciler, hayatını kaybeden birinin sesini üretmenin etik doğasını sorgularken durumun rahatsız edici olduğunu söyledi. Şimdi, aynı sorun mart ayında Netflix’te yayınlanması planlanan yeni bir Andy Warhol belgesel dizisiyle yeniden gündeme geldi.

Bourdain’in filminde olduğu gibi Warhol’un sesi, AI tarafından üretildi. ARTnews’in haberine göre, dizinin yaratıcısı Andrew Rossi, modeli Andy Warhol Vakfı’nın izniyle geliştirdi.

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