Ömer Halisdemir belgeselinin galası yapıldı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşamını yitiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hayatını anlatan ‘Ben Ömer' belgeselinin özel gösterimini Beyoğlu’ndaki Atlas sinamasında gerçekleştirdi. Belgesel gösterimine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Filmin gösteriminden önce konuşan Şentop, şunları söyledi;

*Milletin hafızasına kahramanlığıyla nakşolan Şehit Ömer Halisdemir’i ve o gece iman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıkması için şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. O meşum geceyi mücadeleleriyle bir gurur tablosuna çeviren milletimizin bütün aziz evlatlarına, hususen gazilerimize hayırlı, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum.

“ÇOK KIYMETLİDİR”

*Türkiye’ye yönelik suikastların en tehlikelilerinden birisi olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 5’inci yıldönümünde bu belgesel ve bu belgeselin direnişin yoğun yaşandığı İstanbul’umuzda gösterime girmesi çok kıymetlidir, çok anlamlıdır. Bundan 5 yıl evvel 15 Temmuz gecesi başlayan ve ertesi gün öğlene kadar devam eden darbe girişimini hep birlikte yaşadık.

*O sıcak gecede, millete ait teçhizatla sokağa çıkan hainlerin büyük suikastına ve o suikasta karşı vatanı koruyan asil milletimizin cesaretine hep birlikte şahit olduk. Türkiye’nin ve milletimizin geleceğini gasp etmek isteyenlere direnen 251 vatan evladının şehadete eriştiğini, 2 bini aşkın kardeşimizin gazi olduğunu birlikte gördük. Bugün burada gösterime giren belgesel, o geceye dair şahitliklerin önemli ve kıymetli bir parçasıdır.

“EN HAİN YIKIM ÇABALARINDAN BİRİSİDİR”

*15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise, asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu hakikatleri tahrif etmeye, o gece sergilenen ihaneti hafif göstermeye ve milletimizin direnişini küçümsemeye çalışanlar ya gafillerdir, ya da memleketimizin ve milletimizin düşmanlarıdırlar.

*15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasp etmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür.”

“ÜZERİNE BOMBALAR YAĞDI”

Gösterimde bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise şunları söyledi:

*15 Temmuz, tarihimizde, dünyada emsali görülmemiş bir darbe girişimine sahne oldu. O gece halkımızın üzerine acımasızca ateş açıldı, tanklar vahşice insanlarımızı ezdi. Gazi Meclisimiz, işgal dönemlerinde bile uğramadığı bir saldırıyı, o karanlık gecede yaşadı. Üzerine bombalar yağdı!

*Ama o gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir ferasetle ve dik duruşuyla, halkımıza yaptığı ‘'Milli iradeye sahip çıkma'' çağrısı yüzbinlerce cesur yüreğimizi sokaklara döktü. O cesur yüreklerimiz ki, korkusuzca tankların önüne yattı. Üzerlerine yağmur gibi yağan kurşunlara rağmen, asla geriye adım atmadı. Kimi, kızının önüne siper etti kendini, kızını kurtarabildi ancak kendisi şehadet şerbetini içti.

*Kimi, son telefon konuşmasında eşinden helallik istedi. ‘'Merak etme, döneceğim'' dedi. Lâkin…Bir daha asla geri dönemedi. Geride bıraktığı 5 ciğer paresi, bu vatana emanet artık. Kimi de, vatanımızı karartmaya çalışanlara inat, tarladaki ekinini, traktöründeki lastiğini yaktı o gece.

“TARİHLER, İSİMLER DEĞİŞMİŞ AMA KAHRAMANLAR HİÇ DEĞİŞMEMİŞ”

*Milli Mücadele ateşini yakan Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuruna bindiğinde önce milletine güveniyordu; aynı millet, bu kez darbecilere geçit vermemek için 15 Temmuz'da meydanlardaydı işte. 15 Temmuz destanını vazgeçmeyenler ve gerisini hiç düşünmeyenler yazdı.

*O gece 251 kahramanımız şehit oldu. 2700'den fazla kahramanımızsa gazilik mertebesine ulaştı. Sadece İstanbul'umuzda 99 kahramanımız Hakk'a yürüdü. Hepsinin yüreğimizde çok ayrı, çok özel bir yeri var.

*15 Temmuz'un en karanlık anında, kahramanımız Ömer Halisdemir'in tabancasından çıkan o kıvılcım alev olup, vatanımızın dört bir yanındaki, ihanet çetelerini yakıp kavurdu. Öleceğini bile bile kendisine verilen o son emri bir an bile tereddüt etmeden yerine getirdi. Çünkü kahraman Türk askerinin vücut bulmuş bir timsaliydi Ömer Halisdemir.

*Bir bakıyoruz ki, yıllar geçmiş, tarihler değişmiş, isimler değişmiş ama o kahramanlar hiç değişmemiş. Çanakkale'de Yüzbaşı Yusuf Kenan olmuş O kahramanın adı; 15 Temmuz'da Astsubay Ömer Halisdemir.

Ben Ömer belgeselinin galasında geceye özel mapping gösterisi yapıldı.