Omicron varyantı, Sundance Film Festivalini de etkiledi

Sundance Film Festivali, ülke genelinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 2022 etkinliğin çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rolling Stone’un haberine göre, festivalin 20 Ocak’ta Utah, Park City’de başlaması planlanıyordu, ancak organizatörler, Omicron varyantı ile ABD’da günde bir milyondan fazla vaka bildirilirken planları değiştirdi. Festivalin organizatörleri, 11 gün boyunca yüz yüze gösterimlerin sağlık hizmeti sağlayıcıları salgınla mücadele ederken iyi bir fikir görünmediğini söyledi.

Festivalden yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz, bir yılı benzeri olmayan bir festival planlamak için harcadı. Ancak en iddialı protokollere rağmen, beklenmedik şekilde yüksek bulaşma oranlarına sahip Omicron varyantı, ülke genelinde sağlık güvenliği, seyahat ve diğer altyapıların sınırlarını zorluyor.”

Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl da sanal bir şekilde gerçekleşecek etkinlikte Bill Cosby, Kanye West ve Lucille Ball belgeselleri gibi 80’den fazla uzun metrajlı film yer alıyor.

Geçen yıl da sanal olarak gerçekleşen festivalin, tarihindeki en büyük izleyici kitlesine ulaştığı bildirilmişti.

Sundance Film Festivali, Amerikan bağımsız sinemasını destekleyen, bağımsız film festivalidir. 20 Ocak’ta başlayacak festival, 11 gün sürecek.

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