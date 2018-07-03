Ömür Atay’ın son filmi ‘Kardeşler’in dünya prömiyeri yapıldı

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Galaya yönetmen Ömür Atay ile beraber filmin başrol oyuncularından Yiğit Ege Yazar ve Caner Şahin de katıldı. Gala gösterimi öncesi yapılan basın toplantısında soruları cevaplayan yönetmen Ömür Atay festivalle ilgili düşüncelerini “Avrupa'yı Asya'ya bağlayan, İran'a giden anayolun üzerinde geçen bir hikâye getirdik sizlere. Karlovy Vary'de olmaktan çok mutluyuz” diyerek dile getirdi.

Bir namus cinayetinin gölgesinde birbirlerinin kaderini yaşamak zorunda kalan iki kardeşin hesaplaşmasının anlatıldığı filmin başrollerini genç oyuncular Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin ve Gözde Mutluer paylaşıyor.

İKİ FARKLI ŞEHİRDE ÇEKİLDİ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın, yapımcılığını Funda Ödemiş'in üstlendiği ‘Kardeşler’in çekimleri geçtiğimiz sene Eskişehir ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Türkiye-Almanya-Bulgaristan ortak yapımı olan film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Eurimage ve FFHSH (Hamburg Film Fonu) desteği ile çekildi.