Onay Akbaş 35 yıllık resimlerini sergiliyor

Kuratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı sergi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. 3 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek olan “Kıyısız Dalgalar” sergisi, Akbaş’ın 35 yıldır ürettiği eserlerden oluşuyor. Son dönem resimlerinin yanı sıra, sanat serüveninin önemli dönemlerinden yapıtların da yer aldığı sergi, uluslararası üne sahip bir sanatçının, sanat dilini yansıtan evrensel temaları yansıtıyor.

İnsanı ve figürü resminin odağına alan, hayatın ironik yanlarını kendi iç dünyasının penceresinden yansıtan Akbaş; her resminde yeni keşiflere çıkarak, imge ve ironi yoğunluğuyla sunuyor eserlerini. Sergi için hazırlanan çok özel kitapta, Sunay Akın ve İbrahim Karaoğlu'nun sanatçıya ilişkin değerlendirmeleri ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın sunu yazısı yer alıyor.