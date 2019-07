Once Upon a Time Hollywood filminin galası yapıldı

Merakla beklenen Once Upon a Time Hollywood filminin galası dün akşam Los Angeles'ta gerçekleşti. Geceye başrol oyuncuları dışında adeta ünlü isimler akın etti.

Başrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin yer aldığı Once Upon a Time Hollywood filminin galası, dün akşam Los Angeles’ta TCL Çin Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Prömiyere Adriana Lima, Nick Cave, Britney Spears ve sevgilisi Sam Asghari, Chris Hemsworth ve eşi Elsa Pataky, Pierce Brosnan, Snoop Dogg, Vanessa Hudgens, Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello gibi isimler katıldı.

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate'in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth'un (Brad Pitt) hikayesini anlatıyor. Film, ABD'de bu cuma, Türkiye’de ise 23 Ağustos’ta gösterime giriyor. İşte geceden kameralara yansıyanlar…