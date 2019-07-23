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Once Upon a Time Hollywood filminin galası yapıldı
Once Upon a Time Hollywood filminin galası yapıldı
Merakla beklenen Once Upon a Time Hollywood filminin galası dün akşam Los Angeles'ta gerçekleşti. Geceye başrol oyuncuları dışında adeta ünlü isimler akın etti.
Kültür Sanat 23 Temmuz 2019 - 16:06

Başrollerinde Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie’nin yer aldığı Once Upon a Time Hollywood filminin galası, dün akşam Los Angeles’ta TCL Çin Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Prömiyere Adriana Lima, Nick Cave, Britney Spears ve sevgilisi Sam Asghari, Chris Hemsworth ve eşi Elsa Pataky, Pierce Brosnan, Snoop Dogg, Vanessa Hudgens, Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello gibi isimler katıldı.

Brad Pitt, Margot Robbie ve Leonardo DiCaprio

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun merakla beklenen filmi Once Upon a Time in Hollywood, Sharon Tate'in (Margot Robbie) kapı komşusu aktör Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth'un (Brad Pitt) hikayesini anlatıyor. Film, ABD'de bu cuma, Türkiye’de ise 23 Ağustos’ta gösterime giriyor. İşte geceden kameralara yansıyanlar…

Adriana Lima

Britney Spears ve sevgilisi Sam Asghari

Chris Hemsworth ve eşi Elsa Pataky

Pierce Brosnan

Snoop Dogg

Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello

Vanessa Hudgens