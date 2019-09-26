Öngörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öngörü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Öngörü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘öngörü’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'öngörü'dür. Öngörü mü, ön görü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘öngörü’dür.

ÖNGÖRÜ NE DEMEK: Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma.

ÖNGÖRÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin öngörü mü, ön görü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı öngörü şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

ön görü (Yanlış kullanım)

öngörü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Öngörüsü çok yüksek bir insandı. Bu yüzden kendisine ayrı bir hayranlık duyarım.”