Onlar da bir zamanlar öğretmendi… İşte, öğretmenlik yapan ünlüler…

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Başta başöğretmen Atatürk olmak üzere, nice başarılı öğrencinin yetişmesine vesile olan öğretmenlerin günü kutlanıyor... Kutlanan isimler arasında sanatçılar da var. Zira, hem ülkemizde hem de dünyadaki birçok sanatçı bir zamanlar öğretmenlik yapıyordu.