Onlar da bir zamanlar öğretmendi… İşte, öğretmenlik yapan ünlüler…

Her ne kadar ünlü olsalar da, onların da yolu kara tahtadan geçti. İşte, bir dönem öğretmenlik yapan sanatçılar…
ŞENER ŞEN – İlkokul Öğretmeni
CANDAN ERÇETİN – Müzik öğretmeni
ÜMİT KAFTANCIOĞLU – Türkçe öğretmeni
ZARA – Müzik öğretmeni
HAKKI BULUT – İlkokul öğretmeni
REFİK HALİD KARAY – Türkçe öğretmeni
RIFAT ILGAZ – Türkçe Öğretmeni
TEVFİK FİKRET – Edebiyat öğretmeni
AHMET HAMDİ TANPINAR – Edebiyat öğretmeni
FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL – Edebiyat öğretmeni
YAŞAR KEMAL – Öğretmen vekili
YUSUF ATILGAN – Edebiyat öğretmeni
OĞUZ ATAY – Öğretim görevlisi ve akademisyen
NURULLAH ATAÇ – Fransızca öğretmeni
SYLVESTER STALLONE – Beden eğitimi öğretmeni
HUGH JACKMAN – Beden eğitimi öğretmeni
J.K. ROWLING – İngilizce öğretmeni
DAN BROWN – İngilizce öğretmeni
STING – Müzik öğretmeni