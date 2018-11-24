Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Onlar da bir zamanlar öğretmendi… İşte, öğretmenlik yapan ünlüler…
Onlar da bir zamanlar öğretmendi… İşte, öğretmenlik yapan ünlüler…
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Başta başöğretmen Atatürk olmak üzere, nice başarılı öğrencinin yetişmesine vesile olan öğretmenlerin günü kutlanıyor... Kutlanan isimler arasında sanatçılar da var. Zira, hem ülkemizde hem de dünyadaki birçok sanatçı bir zamanlar öğretmenlik yapıyordu. 
Kültür Sanat 24 Kasım 2018 - 11:28

Her ne kadar ünlü olsalar da, onların da yolu kara tahtadan geçti. İşte, bir dönem öğretmenlik yapan sanatçılar…

ŞENER ŞEN – İlkokul Öğretmeni

sener-sen
CANDAN ERÇETİN – Müzik öğretmeni

candan-ercetin
ÜMİT KAFTANCIOĞLU – Türkçe öğretmeni

umitkaftancioglu

ZARA – Müzik öğretmeni

zara
HAKKI BULUT – İlkokul öğretmeni

hakki-bulut

REFİK HALİD KARAY – Türkçe öğretmeni

refik-halid
RIFAT ILGAZ – Türkçe Öğretmeni

rifatilgaz
TEVFİK FİKRET – Edebiyat öğretmeni

tevfik-fikret
AHMET HAMDİ TANPINAR – Edebiyat öğretmeni

ahmet_hamdi_tanpinar
FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL – Edebiyat öğretmeni

faruk-nafiz-camlibel
YAŞAR KEMAL – Öğretmen vekili

yasar-kemal
YUSUF ATILGAN – Edebiyat öğretmeni

yusuf-atilgan
OĞUZ ATAY –  Öğretim görevlisi ve akademisyen

oguz-atay

NURULLAH ATAÇ  – Fransızca öğretmeni

nurullah-atac
SYLVESTER STALLONE – Beden eğitimi öğretmeni

sylvester-stallone
HUGH JACKMAN – Beden eğitimi öğretmeni 

hugh-jackman
J.K. ROWLING – İngilizce öğretmeni 

j-k-rowling
DAN BROWN – İngilizce öğretmeni

dan-brown

STING – Müzik öğretmeni 

sting
İLGİLİ HABER24 Kasım'da Eğitim İş'ten çarpıcı rapor: Öğretmenler umutsuz
Etiketler