Online olarak müze gezme keyfi başladı! İşte sanal ortamda görülebilecek bazı müzeler…

Online olarak müze gezme keyfi başladı! İşte sanal ortamda görülebilecek bazı müzeler…

Türkiye’de corona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlar evlerinden dışarı çıkamıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, evlerde bulunan vatandaşların online olarak gezebilmesi için bazı müzeleri internet üzerinden görüntülemeye başladı. İşte online olarak gezebileceğiniz birbirinden güzel müzeler…

Kültür ve Turizm Bakanlığı https://sanalmuze.gov.tr adresini yayına aldı. Türkiye'de bulunan müzeleri sanal ortamda online olarak gezebilirsiniz. İşte büyük bir keyifle gezebileceğiniz ve birbirinden değerli bilgiler öğrenebileceğiniz müzeler…

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ

İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yılında şair/yazar Sunay Akın tarafından kurulmuştur. 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze tarihi bir köşkte konumlanmıştır.

TARİHİN SIFIR NOKTASI GÖBEKLİTEPE

Türkiye, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen ve evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkların cennetinde yer almaktadır. Kadim tarihi, kültürel kodları, coğrafi araştırmaları ve uzantılarıyla tüm dünya için oldukça kıymetli bir ülke özelliğine sahiptir.

KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ

Kurtuluş Savaşı Müzesi geniş bir koleksiyon sahibidir. Yalnızca doğal olarak yapının eski halinden aldığı eserler de sergilenmekteyken aynı zamanda kongrelerin hatıratı da yapı içerisinde teşhir edilmektedir. Diğer yandan Lozan Antlaşması ve Sevr Antlaşması ait belgeler, çeşitli devlet büyüğü hediyeleri ve dönemin ruhunu anlatan yazışma ve haberleşme araçları yapı içerisinde sergilenmektedir.

CUMHURİYET MÜZESİ

Müzede ilk üç Cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, kendi sözleri, fotoğrafları, bazı özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar sergilenmektedir.

EFES MÜZESİ

Gerçekleştirilen kültürel faaliyetler ve ziyaretçi kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli müzeleri arasında bulunan Efes Müzesi’nde en çok ilgi çeken eserler arasında Efes Artemis heykeli, yunuslu Eros, tavşanlı Eros, Eros başı, Priapos heykeli, mermer Artemis heykeli, Mısırlı rahip heykeli, İsis heykeli, çeşitli mitolojik tanrı heykelleri ve Sokrates başı bulunuyor.

TROYA MÜZESİ

Troya Müzesi'nde; Homeros'un İlyada Destanı ile tarihe geçmiş Troas Bölgesi'nde iz bırakan Troya ve kültürlerinin yaşamı ve arkeolojik tarihi, kazılardan çıkan eserler aracılığıyla anlatılmaktadır.

GAZİ MÜZESİ

Gazi Müzesi, İlkadım, Samsun’da, Mecidiye Caddesi’nde bulunan bir müze. Mustafa Kemal’in Samsun’a ilk gelişinde kaldığı Mantıka Palas adlı otelin restore edilmesi ile 1940 yılında ziyarete açılmıştır.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Paleolitik Çağ'dan itibaren Anadolu topraklarının özgün eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, iki tarihi binadan oluşmaktadır. Bunlar Osmanlı Dönemi yapıları olan Mahmutpaşa Bedesteni ve Kurşunlu Han'dır. 2014'te restore edilerek yenilenen bu müzede sanal turlar, canlandırmalar ve Göbeklitepe'deki T biçimli dikme replikalar ve eserlerle birlikte tarihe bir yolculuk yapmanızı sağlamaktadır.

FRİDA KAHLO MÜZESİ

Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun özel eşyalarını ve anılarını barındıran “La Casa Azul” (Mavi Ev) adlı müze, sanal ziyarete açıldı.