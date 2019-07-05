Önlisans nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önlisans’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ön lisans’dır.
ÖN LİSANS NE DEMEK: Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.
ÖN LİSANS NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “ön lisans mı, önlisans mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı illaki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
önlisans (Yanlış kullanım)
ön lisans (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Gelecek yıl ön lisans eğitimine başlayacak.”