Önlisans nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önlisans’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Önlisans nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önlisans’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'ön lisans'dır. Ön lisans mı, önlisans mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ön lisans’dır.

ÖN LİSANS NE DEMEK: Yükseköğretimde iki yıllık lisans programı.

ÖN LİSANS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “ön lisans mı, önlisans mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı illaki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

önlisans (Yanlış kullanım)

ön lisans (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelecek yıl ön lisans eğitimine başlayacak.”