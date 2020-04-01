Önü sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önüsıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘önü sıra’dır.
ÖNÜ SIRA NE DEMEK: Önünden, çok uzak olmayan bir aralıkla.
ÖNÜ SIRA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin önü sıra mı, önüsıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı önü sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
önüsıra (Yanlış kullanım)
önü sıra (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Törenlerde öğrencilerin önü sıra gidiyordu.”