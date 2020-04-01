Önü sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önüsıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Önü sıra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘önüsıra’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'önü sıra'dır. Önü sıra mı, önüsıra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘önü sıra’dır.

ÖNÜ SIRA NE DEMEK: Önünden, çok uzak olmayan bir aralıkla.

ÖNÜ SIRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin önü sıra mı, önüsıra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı önü sıra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

önüsıra (Yanlış kullanım)

önü sıra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Törenlerde öğrencilerin önü sıra gidiyordu.”