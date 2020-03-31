Onur Akın’dan Mansur Yavaş’ın başlattığı kampanyaya destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsü salgını nedeniyle Ekonomik Koruma Paketi başlattı. “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası ile birlikte ihtiyaç sahibi 500 bin aileye gıda yardımının yanı sıra nakit desteği de verilecek.

Sanatçı Onur Akın da bu kampanyaya destek çağrısında bulundu. Instagram’da bir video paylaşan Onur Akın, şöyle dedi:

‘EN ÖNEMLİ KAVRAM EVDE KALMAK’

“İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte en önemli kavram bizim için evde kalma ve sosyal mesafeyi korumak. Bu sosyal mesafeyi korurken, aramızdaki iyilik mesafesini de iyice kaldıralım diyorum. Corona virüsü sebebiyle şu anda milyonlarca insan çok ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

‘EL ELE TUTUŞALIM’

Onlara biraz olsun nefes olalım, el uzatalım. El ele tutuşalım. ‘Onları tekrar hayata daha umutla bağlayalım’ diyorsanız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş’ın başlattığı bu bağış kampanyasına mutlaka destek olalım diyorum. Unutmayın ki her çok, azdan olur.”