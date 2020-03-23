Onur Çalışkan’dan ilk albüm: Esrik

Onur Çalışkan, Esrik albümünde yaşadığımız toprakların ve çevre bölgelerin geleneksel ve yerel ezgilerini, modern tınılar ve doğaçlamalarla buluşturuyor.

BGST Records etiketiyle yayınlanan Esrik, bu anlamda yereli evrensel kılmanın da müzik ile mümkün olduğunu gösteriyor.

Etnik, caz ve modern müzik türlerinin harmanladığı bu albümde Grammy ödüllü Amerikalı müzisyen Michael League, Ediz Hafızoğlu, Çağrı Sertel, Volkan Hürsever, Cenk Erdoğan ve Efe Demiral gibi birçok profesyonel müzisyen yer aldı. Albüm düzenlemeleri Onur Çalışkan, Neyzen Özsarı, Ediz Hafızoğlu ve Çağrı Sertel yaptı. Ayrıca kayıt ve mix Sinan Sakızlı'ya, masteringler ise Ryan Morey'e ait.

ONUR ÇALIŞKAN KİMDİR?

2000 yılında İstanbul'da doğdu. Klarnet çalmaya 10 yaşında başladı. 2013 yılında İstanbul Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada birinci oldu ve ödülünü Şükrü Tunar'a saygı gecesinde Mustafa Kandıralı'nın elinden aldı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde Gürhan Eteke ile klarnet çalışmaya başladı. 2015 yılında İspanya Madrid'de düzenlenen International Clarinet Festival'de yer aldı. 2016 yılında İstanbul Woodwind Festival kapsamında bir tanesi solo konser olmak üzere farklı ekiplerle birlikte toplam 4 konser verdi ve yine aynı festival kapsamında Philippe Cupper'in klarnet ustalık sınıfına aktif olarak katıldı.



2017 yılında DÇSO ile Bodrum Müzik Festivali kapsamında konser verdi. Aynı yıl Kardeş Türküler ve Can Kazaz ile çalışmaya başladı. 2018 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile solist olarak çaldı. Aynı yıl International Clarinet Festival kapsamında Belçika Ostend'de İstanbul Klarnet Korosu ile solist olarak Carmen Fantasy eserini seslendirdi. 2019 yılında İKSV Caz Festivali kapsamında yerli sanatçıların tanıtıldığı Vitrin Turu'nda konser verdi. Aynı yıl Bodrum Müzik Festivali kapsamında oda müziği konseri verdi. 15 Kasım 2019 tarihinde albümünün habercisi olan ilk single çalışması Tin'i yayınladı. 7 Şubat 2020'de yedi parçadan oluşan ilk albümü Esrik'i yayınladı. Aktif olarak çalıştığı ekiplerin arasında İstanbul Klarnet Korosu, Kardeş Türküler ve Can Kazaz da yer almaktadır. Lisans eğitimine Gürhan Eteke ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam etmektedir.