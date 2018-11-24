Onur Duygulu’dan ‘Hafif Karanlık Saatler’

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‘Hafif Karanlık Saatler' sanatçının bir süredir üzerinde uğraştığı, world music-modern jazz-new age tarzı ikinci solo albümü. Akustik gitar ve kontrbas merkezli bu albümde, zaman zaman dijital seslerin desteği altyapıda duyuluyor. Sanatçının kendi bestelerinden oluşan ve enstrümanları çaldığı bu albümde, İzzet Kızıl “O an” isimli şarkıda djembe ile eşlik eden tek konuk müzisyen oldu. Kayıtları ve miksi de sanatçının imzasını taşıyan çalışmada müzisyen; yalnızlık ve kırgınlık üzerinden çeşitli hikayeleri sade bir üslupla aktarmaya çalışıyor.



Ayvalık'ta yaşamını sürdüren sanatçı grup çalışmalarına 2005 yılında İçses Trio ile başladı. Duygulu, 2007 yılında kurucusu olduğu İzmirli İsmira grubu ile çalışmalarına halen devam ediyor. Duygulu, şu anda progressive rock ve avangart jazz türlerinde sözlü bestelerinden oluşan başka bir albüm çalışmalarına devam ediyor.

Onur Duygulu, 2015 yılında Ayvalık’ta Serdar Ateşer’in kayıtlarını aldığı “Denizin Kıyısında” isimli albümünü yayınladı. Yine 2015 yılında Ruşen Alkar’a ‘Sebr-Sabır' isimli albümünde çeşitli çalgılarla eşlik etti. 2011 yılında dahil olduğu ve çok değerli müzisyenlerden oluşan deneysel müzik grubu Çatı1972 ile konserlerde verdi. Kurucularından olduğu alternatif rock grubu Geniş Zaman ile İzmir’de çalışmalarda bulundu. 2017 yılında Aslı Atasoy'un projesi olan Serdar Ateşer’in kurduğu “Serdar Ateşer Big Band” isimli grupta Mesut Uçar ve Gökhan Goralı ile birlikte çaldı.